Смертельное ДТП в Киеве: стало известно о деталях аварии, которая унесла жизни четырех человек, фото — Нацполиция

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Ракурс

В Киеве утром 15 июня произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека.

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В Голосеевском районе столицы на площади Демеевской столкнулись «Шкода» и «Шевроле», сообщила пресс-служба Национальной полиции. Подробности аварии уточняются, пока в полиции сообщили, что водитель «Шевроле» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Шкода». Погибли все пассажиры и водитель «Шевроле». Водитель «Шкоды» и пассажир госпитализированы в больницу.

Свидетели происшествия рассказали dtp.kiev.ua в Фейсбук, что водитель «Шевроле Авео» на зимней резине и на высокой скорости или пытался развернуться через двойную сплошную, или же вылетел боком во встречную «Шкоду». «Шевроле» получил удар в боковую часть, машину фактически розырвало пополам и отбросило на 40 м.

Людей выбросило на дорогу, все они погибли мгновенно. Водитель и пассажир, сидевший на переднем сиденье «Шкоды», попали в больницу с тяжелыми политравмами.

«Ракурс» сообщал, что 12 июня произошло ДТП на Киевщине. На трассе Киев — Одесса травмы получили семь человек.