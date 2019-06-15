Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Смертельное ДТП в Киеве: стало известно о деталях аварии, которая унесла жизни четырех человек, фото — Нацполиция

Смертельное ДТП в Киеве: стало известно о деталях аварии, которая унесла жизни четырех человек (ФОТО, ВИДЕО)

15 июн 2019, 16:32
999

В Киеве утром 15 июня произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека.

Loading...

В Голосеевском районе столицы на площади Демеевской столкнулись «Шкода» и «Шевроле», сообщила пресс-служба Национальной полиции. Подробности аварии уточняются, пока в полиции сообщили, что водитель «Шевроле» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Шкода». Погибли все пассажиры и водитель «Шевроле». Водитель «Шкоды» и пассажир госпитализированы в больницу.

Смертельное ДТП в Киеве: стало известно о деталях аварии, которая унесла жизни четырех человек, фото — Нацполиция

Свидетели происшествия рассказали dtp.kiev.ua в Фейсбук, что водитель «Шевроле Авео» на зимней резине и на высокой скорости или пытался развернуться через двойную сплошную, или же вылетел боком во встречную «Шкоду». «Шевроле» получил удар в боковую часть, машину фактически розырвало пополам и отбросило на 40 м.

Смертельное ДТП в Киеве: стало известно о деталях аварии, которая унесла жизни четырех человек, фото — Нацполиция

Людей выбросило на дорогу, все они погибли мгновенно. Водитель и пассажир, сидевший на переднем сиденье «Шкоды», попали в больницу с тяжелыми политравмами.

Смертельное ДТП в Киеве: стало известно о деталях аварии, которая унесла жизни четырех человек, фото — Нацполиция

Смертельное ДТП в Киеве: стало известно о деталях аварии, которая унесла жизни четырех человек, фото — Нацполиция

«Ракурс» сообщал, что 12 июня произошло ДТП на Киевщине. На трассе Киев — Одесса травмы получили семь человек.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Украина — чемпион мира по футболу! Молодежная сборная в финале победила Республику Корею 3:1 (ФОТО)

Сборная Украины по футболу U-20 стала чемпионом мира по футболу. Молодежная сборная в финале победила Южную Корею 3:1. Наши футболисты первыми пропустили, но в дальнейшем смогли трижды отличиться

Новости мира
20:56   15 июн

Почему с нами не посоветовались? МИД РФ прокомментировал рассмотрение иска Украины в морском арбитраже Гааги

Россияне утверждают, что морской арбитраж в Гааге признает отсутствие компетенции по иску Украины. В Москве договорились до того, что Киев не имел права подавать иск, а сначала должен решить вопрос на переговорах с РФ

Новости мира
18:33   15 июн
Новости партнеров
Загрузка...