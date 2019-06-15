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Ракурс
Выборы-2019: ЦИК отказал Онищенко в регистрации кандидатом, фото — Апостроф

ЦИК отказал Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы

15 июн 2019, 15:55
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Скандально известному народному депутату Александру Онищенко Центризбирком 15 июня отказал в регистрации на досрочных выборах в Раду.

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Об этом сообщил в Фейсбук советник главы ЦИК Александр Остапа.

Александру Онищенко отказано в регистрации кандидатом в депутаты во время заседания ЦИК, — написал Остапа.

Онищенко намеревался баллотироваться в 93 округе (Киевская область). Вчера нардеп, сбежавший из Украины после открытия против него уголовного производства, подал документы в ЦИК. Он намеревался идти на досрочные выборы от Соцпартии.

Остапа сообщил, что причиной отказа в регистрации на выборах стало то, что Онищенко не проживал в Украине пять последних лет, а также проблемы с уплатой залога. Деньги были уплачены за Онищенко Александра Ивановича, но регистрировали Онищенко Александра Романовича.

Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

В июле 2016 года Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул Украину.

Источник: Ракурс


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