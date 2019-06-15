Зеленский в Мариуполе пообещал городу инвестиции, а молодежи — государство в смартфоне, фото — АП

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Президенты Владимир Зеленский 15 июня приехал с визитом в прифронтовой Мариуполь. В одном из ключевых городов Донецкой области глава государства посетил металлургический комбинат им. Ильича и мультихаб Spalah.

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Как сообщает пресс-служба Администрации президента, в мультихабе Зеленский встретился с «прогрессивной молодежью и представителями бизнеса». Президенту показали программу развития малого и среднего предпринимательства Мариуполя.

В ответ Зеленский пообещал, что государство не будет мешать бизнесу, подчеркнул важность реформы правоохранительных органов и заявил о намерении завершить проект «государство в смартфоне», чтобы «минимизировать общение бизнеса с чиновниками». Также президент общался со слушателями IT-курсов.

Посещая вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым один из металлургических заводов города, Зеленский пообещал инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса.

В частности, речь идет о заводе им. Ильича, на который Зеленский приехал вместе с гендиректором «Метинвест холдинга» Юрием Рыженков, мэром Мариуполя Вадимом Бойченко и послом Франции в Украине Изабель Дюмон. Здесь подписали меморандум о начале строительства комплекса кислородного блока на металлургическом заводе.

Эта инвестиция является первым иностранным инвестиционным проектом в Мариуполь с 2014 года, — заявил Зеленский.

Air Liquide инвестирует 25 млн долл. в Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича для улучшения экологической ситуации в городе. Общая стоимость проекта составляет 78,3 млн долл. Он призван повысить энергоэффективность и уменьшить выбросы. Будет создано 1 тыс. рабочих мест.

В декабре 2018 года Министерство экономики и финансов Франции одобрило предоставление финансирования для строительства завода по очистке питьевой воды в Мариуполе.