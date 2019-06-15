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В следующие сутки в ряде регионов Украины ожидаются дожди и грозы

Погода в Украине на 16 июня: ночью без осадков, днем — возможны грозы (КАРТА)

15 июн 2019, 15:14
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Погода в Украине 16 июня будет дождливой в западных, части южных и восточных регионов, возможны грозы.

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Температура воздуха ожидается в пределах 16−23° ночью и 28−34° днем. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Киеве 16 июня осадки не ожидаются. Ночью столбики термометров покажут 18−20°, днем — 30−32°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Во Львове ночь пройдет без осадков, днем ожидается дождь. Температура воздуха ночью составит 17−19°, днем — 31−33°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Одессе синоптики ночью осадков также не обещают, днем — дождь. Температура ночью — 21−23°, днем — 32−34°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

В Днепре метеорологи осадков не прогнозируют. Ночью градусники покажут 19−21°, днем — 32−34°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

В Харькове ночью осадки не ожидаются, днем — дождь. Ночью температура воздуха составит 17−19°, днем — 28−30°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

На Закарпатье метеорологи ночью осадков также не прогнозируют, днем — дождь. Температура воздуха ночью ожидается 17−19°, днем — 30−32°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Украине 16 июня. Карта: Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Киеве 16 июня будет сравнительно спокойной. Ожидаются лишь небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка в Киеве 16 июня. Скриншот: gismeteo

Напомним, ГСЧС предупреждает, что из-за сложившихся метеорологических условий в Киеве наблюдается концентрация вредных примесей в приземном слое воздуха. Такая тенденция будет сохраняться до 18 июня.

Источник: Ракурс


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