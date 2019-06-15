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В следующие сутки в ряде регионов Украины ожидаются дожди и грозы
Погода в Украине на 16 июня: ночью без осадков, днем — возможны грозы (КАРТА)https://racurs.ua/n123211-pogoda-v-ukraine-na-16-iunya-nochu-bez-osadkov-dnem-vozmojny-grozy-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 16 июня будет дождливой в западных, части южных и восточных регионов, возможны грозы.
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Температура воздуха ожидается в пределах 16−23° ночью и 28−34° днем. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
В Киеве 16 июня осадки не ожидаются. Ночью столбики термометров покажут 18−20°, днем — 30−32°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.
Во Львове ночь пройдет без осадков, днем ожидается дождь. Температура воздуха ночью составит 17−19°, днем — 31−33°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.
В Одессе синоптики ночью осадков также не обещают, днем — дождь. Температура ночью — 21−23°, днем — 32−34°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.
В Днепре метеорологи осадков не прогнозируют. Ночью градусники покажут 19−21°, днем — 32−34°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.
В Харькове ночью осадки не ожидаются, днем — дождь. Ночью температура воздуха составит 17−19°, днем — 28−30°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.
На Закарпатье метеорологи ночью осадков также не прогнозируют, днем — дождь. Температура воздуха ночью ожидается 17−19°, днем — 30−32°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.
Геомагнитная обстановка в Киеве 16 июня будет сравнительно спокойной. Ожидаются лишь небольшие возмущения.
Напомним, ГСЧС предупреждает, что из-за сложившихся метеорологических условий в Киеве наблюдается концентрация вредных примесей в приземном слое воздуха. Такая тенденция будет сохраняться до 18 июня.
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