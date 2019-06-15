Наступної доби у низці регіонів України очікуються дощі та грози

https://racurs.ua/ua/n123211-pogoda-v-ukrayini-na-16-chervnya-vnochi-bez-opadiv-vden-mojlyvi-grozy.html

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Погода в Україні 16 червня буде дощовою в західних, частині південних та східних регіонів, можливі грози.

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Температура повітря очікується в межах 16−23° вночі та 28−34° вдень. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Києві 16 червня опади не очікуються. Вночі стовпчики термометрів покажуть 18−20°, вдень — 30−32°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

У Львові ніч мине без опадів, вдень очікується дощ. Температура повітря вночі становитиме 17−19°, вдень — 31- 33°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

В Одесі синоптики вночі опадів також не обіцяють, вдень — дощ. Температура вночі — 21−23°, вдень — 32−34°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

У Дніпрі метеорологи опадів не прогнозують. Вночі термометри покажуть 19−21°, вдень — 32−34°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

У Харкові вночі опади не очікуються, вдень — дощ. Вночі температура повітря становитиме 17−19°, вдень — 28−30°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

На Закарпатті метеорологи вночі опадів також не прогнозують, вдень — дощитиме. Температура повітря вночі очікується 17−19°, вдень — 30−32°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 16 червня буде порівняно спокійним. Очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, ДСНС попереджає, що через метеорологічні умови, що склалися, в Києві спостерігається концентрація шкідливих домішок у приземному шарі повітря. Така тенденція зберігатиметься до 18 червня.