Забруднення повітря в Києві: концентрація шкідливих домішок перевищує допустимі нормиhttps://racurs.ua/ua/n123204-zabrudnennya-povitrya-v-kyievi-koncentraciya-shkidlyvyh-domishok-perevyschuie-dopustymi-normy.htmlРакурс
У Києві з 8 червня спостерігаються метеорологічні умови, котрі сприяють накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Так, протягом 12−13 червня рівень забруднення діоксидом азоту досяг переважно п’яти-шести середньодобових граничнодопустимих концентрацій в Оболонському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва в районі вулиці Скляренка, Оболонського проспекту, Бессарабської та Деміївської площ. Про це свідчать дані постів спостереження за якістю повітря.
У ДСНС зазначають, що ситуація із накопиченням шкідливих домішок зберігатиметься ще до 18 червня. Цьому сприяють спекотна погода та слабкий вітер у приземному шарі повітря.
Нагадаємо, восени минулого року Європейське агентство з охорони навколишнього середовища повідомило, що попри певний досягнутий прогрес, рівень забруднення повітря в Європі продовжує перевищувати норми Всесвітньої організації охорони здоров’я та Євросоюзу. Найбільше від цього страждають жителі міст.
Здоров’ю європейців переважно шкодять діоксид азоту, озон та тверді частинки.