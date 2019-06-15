У Києві зростає рівень забруднення повітря, фото: USA Today

https://racurs.ua/ua/n123204-zabrudnennya-povitrya-v-kyievi-koncentraciya-shkidlyvyh-domishok-perevyschuie-dopustymi-normy.html

Ракурс

У Києві з 8 червня спостерігаються метеорологічні умови, котрі сприяють накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Loading...

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, протягом 12−13 червня рівень забруднення діоксидом азоту досяг переважно п’яти-шести середньодобових граничнодопустимих концентрацій в Оболонському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва в районі вулиці Скляренка, Оболонського проспекту, Бессарабської та Деміївської площ. Про це свідчать дані постів спостереження за якістю повітря.

У ДСНС зазначають, що ситуація із накопиченням шкідливих домішок зберігатиметься ще до 18 червня. Цьому сприяють спекотна погода та слабкий вітер у приземному шарі повітря.

Нагадаємо, восени минулого року Європейське агентство з охорони навколишнього середовища повідомило, що попри певний досягнутий прогрес, рівень забруднення повітря в Європі продовжує перевищувати норми Всесвітньої організації охорони здоров’я та Євросоюзу. Найбільше від цього страждають жителі міст.

Здоров’ю європейців переважно шкодять діоксид азоту, озон та тверді частинки.