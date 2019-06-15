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Ракурс
В Киеве растет уровень загрязнения воздуха, фото: USA Today

Загрязнение воздуха в Киеве: концентрация вредных примесей превышает допустимые нормы

15 июн 2019, 10:50
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В Киеве с 8 июня наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в течение 12−13 июня уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно пяти-шести среднесуточных предельно допустимых концентраций в Оболонском, Шевченковском и Голосеевском районах Киева в районе улицы Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевская площадей. Об этом свидетельствуют данные постов наблюдения за качеством воздуха.

В ГСЧС отмечают, что ситуация с накоплением вредных примесей сохраняться еще до 18 июня. Этому способствуют жаркая погода и слабый ветер в приземном слое воздуха.

Напомним, осенью прошлого года Европейское агентство по охране окружающей среды сообщило, что, несмотря на определенный достигнутый прогресс, уровень загрязнения воздуха в Европе продолжает превышать нормы Всемирной организации здравоохранения и Евросоюза. Больше всего от этого страдают жители городов.

Здоровью европейцев преимущественно вредят диоксид азота, озон и твердые частицы.

Источник: Ракурс


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