Принц Чарльз и Меган Маркл, фото: «Новая Кубань»

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Ракурс

Принц Гарри и Меган Маркл наняли эксперта по продвижению в социальных медиа, чтобы повысить свои популярность в Инстаграме, поскольку пара пока на 700 тыс. подписчиков отстает от герцогов Кембриджских Кейт Мидлтон и принца Чарльза.

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Об этом изданию Daily Mail стало известно от информированных источников.

Сейчас у аккаунта семьи герцогов Сассекском @sussexroyal 8,5 млн подписчиков, в то время как у страницы Кейт Мидлтон и принца Уильяма @kensingtonroyal — 9,2 млн подписчиков.

По информации издания, между двумя герцогскими семьями существует заметная конкуренция в соцсетях.

Так, в прошлом месяце Гарри и Меган поделились в Инстаграме ранее неопубликованными фотографиями со своей свадьбы. Эти фотографии были опубликованы в тот же день, когда герцоги Кембриджские пытались использовать Инстаграм для популяризации цветочного фестиваля Chelsea Flower Show, в котором они участвовали.

Свой аккаунт в Инстаграме герцоги Сассекские завели 2 апреля этого года. Менее чем за шесть часов своего существования он набрал один миллион подписчиков, что стало рекордом соцсети.

Аккаунт герцогов Кембриджских был создан в 2015 году.

Напомним, на прошлой неделе Маркл впервые с момента рождения ребенка приняла участие в официальном мероприятии — праздновании дня рождения королевы Елизаветы II.