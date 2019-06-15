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Ракурс
Александр Ефремов, фото: «5 канал»

Арестованный Ефремов попал в первую десятку избирательного списка «Оппозиционного блока»

15 июн 2019, 13:46
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Бывший глава фракции «Партии регионов» в Верховной Раде Александр Ефремов попал в первую десятку избирательного списка «Оппозиционного блока» на парламентских выборах.

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В избирательном списке он заменит юриста Владимира Пилипенко. Об этом сообщает пресс-служба «Оппоблока» со ссылкой на одного из лидеров политсилы Евгения Мураева.

По словам Мураева, Пилипенко решил не участвовать в избирательной кампании, а вместо этого сосредоточиться на своей профессиональной деятельности.

Мураев также отметил, что надеется, что включение Ефремова в избирательный список «поможет его освободить».

Ефремова задержали 30 июля 2016 года по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Ефремова также подозревают в незаконном завладении имуществом госпредприятия «Луганскуголь».

1 августа того же года Печерский районный суд Киева принял для Ефремова меру пресечения в виде содержания под стражей. С тех пор срок действия меры пресечения для Ефремова несколько раз продлевался. Так, 24 апреля этого года Старобельский районный суд Луганской области продлил арест Ефремова до 22 июня.

Внеочередные выборы в Украине запланированы на 21 июля.

Напомним, свою первую десятку «Оппозиционный блок» объявил на съезде 10 июня.

Источник: Ракурс


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