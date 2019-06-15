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Ракурс
Олександр Єфремов, фото: «5 канал»

Заарештований Єфремов потрапив до першої десятки виборчого списку «Опозиційного блоку»

15 чер 2019, 13:46
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Колишній очільник фракції «Партії Регіонів» у Верховній Раді Олександр Єфремов потрапив до першої десятки виборчого списку «Опозиційного блоку» на цьогорічних парламентських виборах.

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У виборчому списку він замінить юриста Володимира Пилипенка. Про це повідомляє прес-служба «Опоблоку» з посиланням на одного з лідерів політсили Євгенія Мураєва.

За словами Мураєва, Пилипенко вирішив не брати участь у виборчій кампанії, а замість цього зосередитися на своїй професійній діяльності.

Мураєв також зазначив, що сподівається, що включення Єфремова до виборчого списку «допоможе його звільнити».

Єфремова затримали 30 липня 2016 року за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Єфремова також підозрюють у незаконному заволодінні майном держпідприємства «Луганськвугілля».

1 серпня того ж року Печерський районний суд Києва ухвалив для Єфремова запобіжний захід у виді тримання під вартою. З того часу термін дії запобіжного заходу для Єфремова кілька разів продовжувався. Так, 24 квітня цього року Старобільський районний суд Луганської області продовжив арешт Єфремова до 22 червня.

Позачергові вибори в Україні заплановані на 21 липня.

Нагадаємо, свою першу десятку «Опозиційний блок» оголосив під час з’їзду 10 червня.

Джерело: Ракурс


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