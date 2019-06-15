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Марта Федіна, фото: НОК України

Українські синхроністки перемогли в Суперфіналі Світової серії з артистичного плавання в Будапешті

15 чер 2019, 13:18
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Українські синхроністки Марта Федіна та Анастасія Савчук перемогли у Суперфіналі Світової серії змагань з артистичного плавання, котрі відбулися в столиці Угорщини Будапешті.

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Про це повідомляє агентство «Укрінформ».

Українські спортсменки здобули 92,0205. Італійська пара Лінда Черруті і Констанца Ферро отримала 89,0333 бала, канадійці Клаудіа Хольцнер і Жаклін Симоно — 87,6666 бала.

Крім того, українки посіли першу сходинку у групових виступах. У сольній програмі Марта Федіна здобула срібну медаль, поступившись спортсменці з Іспанії Оні Карбонель.

Суперфінал завершиться сьогодні змаганнями в довільній програмі.

Нагадаємо, на п’ятому етапі Світової серії FINA з артистичного плавання, котрий відбувся в столиці Китаю Пекіні на початку травня, українські плавчині здобули срібну та бронзову медалі. Срібло здобула Олександра Бурдова, бронзу — пара Олександра Бурдова і Анна Носова в технічній програмі дуетів.


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