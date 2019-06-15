Штучний ніс допомогою аналізу хірургічного диму визначає наявність ракових тканин, фото: Max Pixel

https://racurs.ua/ua/n123207-shtuchnyy-nis-yakyy-dopomagaie-znahodyty-rakovi-klityny-stvoryly-finski-vcheni.html

Ракурс

Фінські вчені створили штучний ніс, котрий допомагає виявляти ракову тканину під час операції.

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Це дає можливість більш точного видалення пухлин, повідомляє видання EurekAlert з посиланням на статтю, опубліковану в Journal of Neurosurgery.

Електрохірургічна резекція (операція посічення або видалення частини ураженого органа) з використанням таких пристроїв, як електричний ніж або діатермічне лезо, сьогодні широко застосовується в нейрохірургії.

Коли тканина внаслідок застосування цих пристроїв спалюється, її молекули стають основою хірургічного диму.

У методі, розробленому дослідниками з Університету Тампере, хірургічний дим подається в новий тип вимірювальної системи, яка може ідентифікувати злоякісні тканини і відрізняти їх від здорових тканин.

В сучасній клінічній практиці аналіз заморожених клітин є золотим стандартом для ідентифікації пухлини під час операції. У цьому методі патологоанатом під час операції отримує невеликий зразок пухлини, — зазначає дослідник Ілкка Хаапала з університету Тампере.

Патологоанатом проводить мікроскопічний аналіз зразка і телефонує оператору, щоб повідомити про результати.

Наш новий метод пропонується як перспективний спосіб виявлення злоякісних тканин в реальному часі, а також як можливість вивчення декількох зразків з різних точок пухлини, — пояснює Хаапала.

Особливою перевагою обладнання є те, що воно може бути підключене до приладів, які вже є в нейрохірургічних операційних, — наголошує дослідник.

Технологія заснована на спектрометрії диференціальної рухливості (DMS), де іони димових газів подаються в електричне поле. Розподіл іонів в електричному полі є специфічним для кожної тканини. Таким чином, злоякісна тканина може бути ідентифікована на основі отриманого «відбитка пальця» свого «запаху».

У дослідженні проаналізовано 694 зразків тканин, зібраних з 28 пухлин головного мозку та контрольних зразків.

Розроблене вченими обладнання, котре брало участь в експерименті, складалося з системи машинного навчання, котра аналізувала хірургічний дим за допомогою технології DMS, та електроножа, який використовувався для отримання хірургічного диму з тканин.

Точність класифікації системи становила 83%, коли були проаналізовані всі зразки.

При більш обмежених параметрах точність покращувалася. Так, при порівнянні пухлин низької злоякісності (гліом) з контрольними зразками точність класифікації системи становила 94%, досягаючи 97% чутливості і 90% специфічності.

Нагадаємо, нещодавно вчені навчилися з’ясовувати точну причину виникнення раку за допомогою ДНК-аналізу пухлини.