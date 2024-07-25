TAH BiVACOR, фото: BiVACOR

https://racurs.ua/ua/n197652-pershe-povnistu-shtuchne-serce-peresadyly-paciientu-u-ssha-foto.html

Ракурс

У США провели успішну імплантацію першого в історії людства повністю штучного серця (TAH).

.

Про це повідомляється на сайті інституту Техаського інституту серця (THI).

Пацієнту пересадили TAH BiVACOR — це виготовлений з титану бівентрикулярний роторний насос крові з однією рухомою частиною, який використовує магнітно-левітований ротор, котрий перекачує кров і замінює обидва шлуночки серця, що відмовляє.

Зазначається, що задіяна тут технологія магнітної левітації базується на тому ж принципу, що й MAGLEV у високошвидкісних поїздах. Така конструкція призначена для усунення потенційного механічного зносу та забезпечення великих кров’яних проміжків, які мінімізують травмування крові, що покликано забезпечити довговічність та біосумісність цього замінника серця.

Пристрій, як очікується, здатен забезпечувати постачання крові, достатнє для дорослого чоловіка, який виконує фізичні вправи.

Операція з імплантації, яка була проведена 9 липня, означає початок першого клінічного дослідження на людях цієї технології, котре має на меті оцінити безпеку та ефективність TAH для пацієнтів з тяжкою бівентрикулярною серцевою недостатністю або унівентрикулярною серцевою недостатністю, у котрих не рекомендується підтримка лівого шлуночка за допомогою допоміжного пристрою.

Після першої імплантації у дослідженні візьмуть участь ще чотири пацієнти.

В інституті наголошують, що серцева недостатність залишається основною причиною смертності в усьому світі, тож нова технологія може стати «променем надії для незліченної кількості пацієнтів, які очікують на пересадку серця»: