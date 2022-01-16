Американець, якому пересадили серце свині, виявився колишнім злочинцем

https://racurs.ua/ua/n165791-amerykanec-yakomu-peresadyly-serce-svyni-vyyavyvsya-kolyshnim-zlochyncem.html

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57-річний американець Девід Беннетт, якому вперше у світі пересадили серце ГМО-свині, у 1988 році сім разів вдарив ножем чоловіка, після чого той залишився паралізованим на все життя.

Сестра пораненого розповіла, що її брат Едвард Шумахер помер у 2007 році після того, як майже два десятиліття боровся з наслідками ножового нападу. Про це повідомляє ВВС.

За її словами, інцидент трапився у квітні 1988 року, коли Беннет побачив свою дружину на колінах у Шумахера, якому на той час було 22 роки. Через ревнощі він кілька разів ударив чоловіка ножем у спину. Після цього американця визнали винним у побоях і носінні прихованої зброї та засудили до 10 років ув’язнення. А Шумахер був прикутий до інвалідного візка, у 2005 році у нього стався інсульт, а через два роки він помер.

Вона повідомила, що про пересадку свинячого серця Беннету вона дізналася від доньки, і це її розлютило. Жінка вважає, що цей пацієнт не заслужив такої новаторської операції.

Вони зображують Беннетта як героя та піонера, але він не такий. Я думаю, що лікарі, які робили операцію, повинні отримати всю похвалу за те, що вони зробили, а не містер Беннетт, — вважає сестра Шумахера.



Водночас лікарі Беннетта заявили, що минулі злочини та судимість не позбавляють пацієнта права на такі операції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Сполучених Штатах Америки (США) уперше пересадили ГМО-серце тварини людині. Американські хірурги здійснили першу у світі експериментальну операцію, яка тривала сім годин.