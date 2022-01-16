Американец, которому пересадили сердце свиньи, оказался бывшим преступником

https://racurs.ua/n165791-amerikanec-kotoromu-peresadili-serdce-svini-okazalsya-byvshim-prestupnikom.html

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57-летний американец Дэвид Беннетт, которому впервые в мире пересадили сердце ГМО-свиньи, в 1988 году семь раз ударил ножом мужчину, после чего тот остался парализованным на всю жизнь.

Сестра раненого рассказала, что ее брат Эдвард Шумахер умер в 2007 году после того, как почти два десятилетия боролся с последствиями ножевого нападения. Об этом сообщает ВВС.

По ее словам, инцидент произошел в апреле 1988 года, когда Беннет увидел свою жену на коленях у Шумахера, которому на то время было 22 года. Из-за ревности он несколько раз ударил мужчину ножом в спину. После этого американца признали виновным в побоях и ношении скрытого оружия и приговорили к 10 годам заключения. А Шумахер был прикован к инвалидной коляске, в 2005 году у него произошел инсульт, а через два года он умер.

Она сообщила, что о пересадке свиного сердца Беннета она узнала от дочери, и это ее расстроило. Женщина считает, что этот пациент не заслужил такой новаторской операции.

Они изображают Беннетта как героя и пионера, но он не такой. Я думаю, что врачи, которые делали операцию, должны получить всю похвалу за то, что они сделали, а не мистер Беннетт, — считает сестра Шумахера.



В то же время врачи Беннетта заявили, что преступления и судимость не лишают пациента права на такие операции.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Соединенных Штатах Америки (США) впервые пересадили ГМО-сердце животного человеку. Американские хирурги совершили первую в мире экспериментальную операцию, длившуюся семь часов.