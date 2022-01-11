https://racurs.ua/n165530-gmo-serdce-jivotnogo-peresadili-pacientu-v-ssha-foto.html

Ракурс

В Соединенных Штатах Америки (США) впервые пересадили ГМО-сердце животного человеку.

Американские хирурги осуществили первую в мире экспериментальную операцию, которая продолжалась семь часов. Об этом сообщает BBC.

Операция была сделана три дня назад, и сейчас состояние пациента остается стабильным. Для хирургов это стало возможным благодаря многолетним исследованиям. Они надеются, что их успех поможет спасению жизней множества людей по всему миру.

Мужчина, которому провели операцию, надеется, что теперь он сможет продолжать обычную жизнь. До операции он в течение шести недель был прикован к больничной койке из-за смертельного сердечного заболевания. Его выживание обеспечивалось только благодаря медицинской аппаратуре.

Как будут развиваться события после операции, пока неизвестно. Животное, сердце которого использовали при трансплантации, было генетически модифицировано: ученым пришлось избавиться от гена, который мог бы вызвать отторжение пересаженного органа.

Напомним, ранее мы сообщали, что во Львове провели первую в Украине трансплантацию легких и первую трансплантацию сердца ребенку.

Источник: BBC