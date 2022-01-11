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Ракурс

ГМО-сердце животного пересадили пациенту в США (ФОТО)

11 янв 2022, 10:35
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В Соединенных Штатах Америки (США) впервые пересадили ГМО-сердце животного человеку.

Американские хирурги осуществили первую в мире экспериментальную операцию, которая продолжалась семь часов. Об этом сообщает BBC.

Операция. Фото: BBC

Операция была сделана три дня назад, и сейчас состояние пациента остается стабильным. Для хирургов это стало возможным благодаря многолетним исследованиям. Они надеются, что их успех поможет спасению жизней множества людей по всему миру.

Операция. Фото: BBC

Мужчина, которому провели операцию, надеется, что теперь он сможет продолжать обычную жизнь. До операции он в течение шести недель был прикован к больничной койке из-за смертельного сердечного заболевания. Его выживание обеспечивалось только благодаря медицинской аппаратуре.

Как будут развиваться события после операции, пока неизвестно. Животное, сердце которого использовали при трансплантации, было генетически модифицировано: ученым пришлось избавиться от гена, который мог бы вызвать отторжение пересаженного органа.


Напомним, ранее мы сообщали, что во Львове провели первую в Украине трансплантацию легких и первую трансплантацию сердца ребенку.

Источник: BBC

Источник: Ракурс


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