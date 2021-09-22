Уникальная операция во Львове. Фото: Facebook

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Во Львове провели первую в Украине трансплантацию легких и первую трансплантацию сердца ребенку.

За один день было проведено сразу две уникальные операции. Об этом сообщает Олег Самчук в Facebook, врач Клинической больницы скорой помощи Львова.

Первые в Украине легкие пересадили 56-летнему львовянину. Мужчина болел буллезной эмфиземой легких более 10 лет, три из которых он практически не выходил из дома из-за зависимости от кислорода. Без пересадки он не прожил бы и нескольких месяцев, однако его спасли донорские легкие, которые достались ему от умершего мужчины.

Трансплантацию провели украинские кардиохирурги с помощью польских коллег — на их счету более сотни пересадок легких. Они приехали из города Забже из Силезского центра болезней сердца, где команда украинских врачей неоднократно проходила стажировку.

Вторая операция по пересадке сердца ребенку позволила спасти жизнь 13-летнему мальчику с Волыни, у которого в июле внезапно случился инсульт. Он несколько недель провел в реанимации, но его сердце все равно «сдавало». Ему срочно нужна была пересадка.

Трансплантацию печени провели также 37-летней львовянке с циррозом. Эта болезнь не поддается лечению, поэтому молодой женщине нужна была пересадка. Почки получили также 40-летний мужчина из Донецкой области и 45-летний мужчина с Тернопольщины. Оба мужчины болели хроническим глоуронефритом и находились на диализе.

Кроме того, было изъято роговицу, которую планируют трансплантировать в четверг. Последнюю во Львове посмертно не пересаживали последних 20 лет. А также были трансплантированы две почки и печень — с сердцем и легкими пять органов за один день.

Напомним, ранее мы сообщали, что во Львове провели сложнейшую операцию на сердце сразу двум пациентам.