Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уникальная операция во Львове. Фото: Facebook

Две уникальные операции по трансплантации провели во Львове — исторические фото

22 сен 2021, 10:11
999

Во Львове провели первую в Украине трансплантацию легких и первую трансплантацию сердца ребенку.

За один день было проведено сразу две уникальные операции. Об этом сообщает Олег Самчук в Facebook, врач Клинической больницы скорой помощи Львова.

Уникальная операция во Львове. Фото: Facebook

Уникальная операция во Львове. Фото: Facebook

Первые в Украине легкие пересадили 56-летнему львовянину. Мужчина болел буллезной эмфиземой легких более 10 лет, три из которых он практически не выходил из дома из-за зависимости от кислорода. Без пересадки он не прожил бы и нескольких месяцев, однако его спасли донорские легкие, которые достались ему от умершего мужчины.

Уникальная операция во Львове. Фото: Facebook

Уникальная операция во Львове. Фото: FacebookТрансплантацию провели украинские кардиохирурги с помощью польских коллег — на их счету более сотни пересадок легких. Они приехали из города Забже из Силезского центра болезней сердца, где команда украинских врачей неоднократно проходила стажировку.

Уникальная операция во Львове. Фото: Facebook

Вторая операция по пересадке сердца ребенку позволила спасти жизнь 13-летнему мальчику с Волыни, у которого в июле внезапно случился инсульт. Он несколько недель провел в реанимации, но его сердце все равно «сдавало». Ему срочно нужна была пересадка.

Трансплантацию печени провели также 37-летней львовянке с циррозом. Эта болезнь не поддается лечению, поэтому молодой женщине нужна была пересадка. Почки получили также 40-летний мужчина из Донецкой области и 45-летний мужчина с Тернопольщины. Оба мужчины болели хроническим глоуронефритом и находились на диализе.


Кроме того, было изъято роговицу, которую планируют трансплантировать в четверг. Последнюю во Львове посмертно не пересаживали последних 20 лет. А также были трансплантированы две почки и печень — с сердцем и легкими пять органов за один день.

Напомним, ранее мы сообщали, что во Львове провели сложнейшую операцию на сердце сразу двум пациентам.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров