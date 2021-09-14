Операция. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n160114-slojneyshuu-operaciu-na-serdce-proveli-vo-lvove-foto.html

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Во Львове провели сложнейшую операцию на сердце сразу двум пациентам. Впервые медики Центра сердца и сосудов провели вмешательство на митральном клапане — протезирование и пластику сквозь пятисантиметровую щель между ребрами.

Операция проводилась совместно с польскими хирургами Tomasz Stącel и Maciek Urlik. Об этом сообщила пресс-служба больницы.

Там рассказали, что у обоих пациентов были перебои в митральном клапане, и как следствие — учащенное сердцебиение, одышка, отеки на ногах. Врачи взвесили все показатели, пригласили польских коллег и готовились к первым операциям на митральном и трехстворчатом клапане.

Первая пациентка — Валентина, 64 года — имела хроническую ревматическую болезнь сердца. Она поняла, что больше медлить нельзя, когда лекарства уже не могли помочь прогрессированию болезни. Женщине заменили поражены болезнью элементы клапана на искусственный, который обеспечил правильное одностороннее движение крови через себя.

Вторым пациентом стал Владимир — ему 38 лет. У мужчины был приобретен порок сердца с тяжелой митральной недостаточностью — в молодом возрасте он не мог пройти по комнате и нескольких метров без одышки. Ему «отремонтировали» поврежденные элементы в структуре клапана, восстановив его правильную функцию. Для этого пришили неохорды — искусственные хорды, специально сформированные хирургами, и стабилизировали клапаны сужающими кольцами.

Врачи отмечают, что вмешательство из минидоступа является малотравматическим и способствует более быстрому восстановлению пациента. К активной жизни пациенты возвращаются через две недели вместо 2−3 месяцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что во Львове медики провели ребенку сложнейшую операцию, к проведению которой пришлось привлечь робота-хирурга Da Vinci. В ходе этой операции 14-летней девочке удалили 10-ти сантиметровую кисту селезенки.