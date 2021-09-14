Коронавирус в Украине. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n160113-novaya-covid-volna-v-minzdrave-nazvali-kriticheskiy-pokazatel-zabolevaniya.html

Ракурс

Новая волна коронавируса в Украине еще не началась, считает главный санитарный врач Игорь Кузин.

Нагрузка на систему здравоохранения сейчас является контролируемой. Реанимационные койки заняты на 23%, с кислородом — на 17%, аппараты ИВЛ — на 8%, — рассказал он в интервью для «Лиги».

Однако, по словам санврача, один показатель адаптивного карантина уже достиг критического уровня — речь идет о коэффициенте выявления случаев инфицирования. Он не должен превышать 3%, то есть из ста протестированных лишь три человека получают положительный тест на коронавирус.

На данный момент этот показатель не превышен только в 3 из 25 регионов (24 области и Киев). Поэтому Минздрав увеличивает количество тестов для отслеживания контактных случаев.

Кузин уточнил, что началом новой волны будет считаться переход региона к «оранжевой» зоне карантина. Оранжевый уровень является предупредительным перед красным и признаком того, что нагрузка на систему еще контролируемая, но уже на грани резерва.

Санитарный врач также уверен, что количество коек на уровне областей для госпитализации больных является достаточным, проблемой остается планирование маршрута пациента.

Зачастую мы сталкивались в прошлом году, когда в одну больницу свозили почти всех больных с нескольких теробщин, а областная больница была не заполнена. Это приводило к чрезмерной нагрузке на врачей, оборудование. Поэтому мы обновили маршруты по всем областям и надеемся, что они будут работать, — рассказал Кузин.



Напомним, Украина возвращается в режим регулярных заседаний комиссий ТЭБ и ЧС, которые будут собираться раз в две недели. Новые карантинные ограничения сейчас отрабатываются и наша страна наследует практику европейских стран.

Источник: «Лига»