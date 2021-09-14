Игорь Кузин. Фото: Лига

https://racurs.ua/n160108-karantin-v-ukraine-ob-osobennostyah-novyh-ogranicheniy-rasskazal-glavnyy-sanvrach.html

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Карантин в Украине вводят из-за увеличения количества новых случаев заболевания коронавирусом.

Отныне Украина возвращается в режим регулярных заседаний комиссий ТЭБ и ЧС, которые будут собираться раз в две недели. Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью для «Лиги».

По его словам, новые карантинные ограничения сейчас отрабатываются и Украина наследует практику европейских стран.

Главный санитарный врач заявил, что Минздрав будет использовать механизм цифровых сертификатов. В зависимости от того, сколько доз получил человек, будет генерироваться тот или иной тип сертификата.

Большинство ограничений, предусмотренных для «желтого», «оранжевого» и «красного» уровня эпидемиологической опасности, не будут применяться для вакцинированных, или будут упрощены для людей, которые получили одну или две прививки.

Для «желтого» уровня достаточно одной дозы вакцины. Если страна переходит в «красную» зону, то Минздрав потребует полный курс прививок, поскольку он дает максимальный уровень защиты. В «желтой» и «оранжевой» зонах будет допускаться работа учебных заведений при условии, что персонал будет привит на уровне 80% по крайней мере одной дозой. Что касается «красной» зоны — все должны быть привиты полным курсом.

То же будет касаться заведений культуры, питания, спортзалов. Изменения в карантинных нормах предусматривают, что ограничения не коснутся случаев, когда весь персонал бизнеса или какого-то заведения будет привит. В таком случае он сможет продолжать работу.

Сейчас в «желтой» зоне кинотеатр должен заполнять лишь 50% зала. Заполнить зал на большее количество людей можно при условии, что весь персонал вакцинирован, и люди, которые приходят, должны иметь хотя бы одну прививку. Если в кино приходят и невакцинированные, тогда зал должен быть заполнен на 50%. В спортзалах так же. Невакцинированным не откажут в пользовании такими местами, но если они приходит туда, применяется более жесткая норма.

Напомним, ранее мы сообщали, что правительство ввело изменения в карантинное постановление. Отныне COVID-сертификат будет двух видов и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат теста (действует 72 часа) или выздоровления от COVID-19.

В «желтом» сертификате указывается информация о первой прививке, в «зеленом» — о полном курсе. Документы будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате.

В случае внедрения «желтого» уровня эпидопасности учебные заведения будут работать, если 80% работников будут иметь «желтый» или «зеленый» COVID-сертификат. А если будет действовать «красный» уровень — при наличии у 100% работников «зеленого» COVID-сертификата.

В то же время ограничения «желтого» уровня будут применяться, если 80% посетителей массовых мероприятий будут «желтый» или «зеленый» COVID-сертификат. Если речь идет о «красном» уровне — при наличии у 100% посетителей «зеленого» COVID-сертификата.

Источник: Лига