Школа. Фото: istock

https://racurs.ua/n160097-kak-budut-rabotat-shkoly-v-krasnoy-zone-novye-pravila.html

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Карантин в Украине будут вводить по-новому. Кабинет министров внес изменения в карантинное постановление, ужесточив условия работы учебных заведений в «красной» зоне.

Ранее школам разрешалось работать в очном формате, если вакцинировано 80% персонала, но теперь этого недостаточно. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно новым правилам, школы, детсады и вузы смогут работать не дистанционно только в том случае, если 100% персонала пройдет полный курс вакцинации. То есть работникам заведения нужно получить две прививки от коронавируса.

В «желтой» зоне карантина, как отметили в Министерстве, смогут работать учебные заведения, где 80% персонала будут иметь хотя бы одну прививку от коронавируса.

Напомним, ранее мы сообщали, что обязательную вакцинацию от коронавируса не поддерживают большинство украинцев. Против такой инициативы выступают 52% граждан, а поддерживают ее 23% опрошенных.