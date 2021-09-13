Гео Лерос. Фото: DW

https://racurs.ua/n160096-lerosa-podozrevaut-v-inscenirovke-podjoga-sobstvennogo-avto-video.html

Ракурс

Гео Лерос, опальный нардеп и бывший член фракции «Слуга народа», мог сам инсценировать поджог своего авто Mercedes Benz.

В Государственном бюро расследований (ГБР) предполагают, что депутат мог пытаться создать иллюзию угроз. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В телеграмм-каналах 13 сентября опубликовали видео, на котором человек, похожий на Гео Лероса, ищет соучастников преступления за деньги.

Действия нардепа могут быть квалифицированы как «приготовление к преступлению и введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа». ГБР передало соответствующую информацию в Офис генпрокурора для оценки инцидента.

Гео Лерос в ролике якобы обсуждает с собеседником план создания информационного повода для дальнейших публичных выступлений. В частности, Леросу якобы передали пакет с суммой в 60 тыс. долл. Говорят, что о поджоге своего авто нардеп знал еще за месяц. Согласно замыслу, Гео Лерос якобы должен был анонсировать брифинг, где собирался рассказать о «фактах коррупции власти». Мол, для привлечения внимания общественности, нардеп предлагал поджечь свое имущество.

Авто Гео Лероса сгорело ночью 28 августа 2020 года. Сам депутат заявлял о поджоге. Полиция утверждала, что одна из основных версий по делу о сгоревшем автомобиле Лероса касается его деятельности народного депутата.

Напомним, ранее мы сообщали, что Гео Лерос назвал Тищенко «извращенной обезьяной» и дилером героина.