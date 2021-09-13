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Ракурс
Остатки одного из древнейших птерозавров нашли палеонтологи. Фото: Университет Чили

Остатки одного из древнейших птерозавров нашли палеонтологи (ФОТО)

13 сен 2021, 20:37
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В Чили ученые объявили об открытии первых в южном полушарии остатков «крылатой ящерицы» юрского периода, известной как птерозавр.

Находка была раскопана во время экспедиции в город Серитос-байоса, где были найдены и другие необычные палеонтологические находки. Об этом сообщает пресс-служба Университета Чили.

Согласно анализу, обнаруженный экземпляр не был доисторическим морским животным, а оказался необычной летучей рептилией юрского периода, точнее, птерозавром из подсемейства Ramphorhynchinae.

Остатки одного из древнейших птерозавров нашли палеонтологи. Фото: Университет ЧилиЭти птерозавры имели размах крыльев, от кончика до кончика, до 1,8 или двух метров. Они характеризовались очень длинным хвостом со своеобразным концом в форме ромба. В них также были низкие головы, длинные морды и заостренные зубы. Основываясь на размерах остатков, особенно плечевой кости, которая выглядит очень развитой, а также на основании сравнений с другими образцами, она соответствует взрослому птерозавров.


Это первый экземпляр подсемейства Rhamphorhynchinae, обнаруженный в Южном полушарии, на территориях бывшего мегаконтинент Гондвана. Более того, на местном уровне это первый птерозавр юрского периода, обнаруженный в Чили, и, следовательно, самый старый представитель этих крылатых ящериц в стране.

Напомним, ранее мы сообщали, что два новых вида гигантских динозавров, живших на территории северо-западного Китая 130 млн лет назад, обнаружили китайские палеонтологи вместе с коллегами из Бразилии. Новых массивных динозавров, которые были вдвое длиннее автобуса, назвали Хамититан и Силутитан — в честь региона Хаме и Шелкового пути соответственно.

Источник: Ракурс


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