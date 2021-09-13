Остатки одного из древнейших птерозавров нашли палеонтологи. Фото: Университет Чили

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В Чили ученые объявили об открытии первых в южном полушарии остатков «крылатой ящерицы» юрского периода, известной как птерозавр.

Находка была раскопана во время экспедиции в город Серитос-байоса, где были найдены и другие необычные палеонтологические находки. Об этом сообщает пресс-служба Университета Чили.

Согласно анализу, обнаруженный экземпляр не был доисторическим морским животным, а оказался необычной летучей рептилией юрского периода, точнее, птерозавром из подсемейства Ramphorhynchinae.

Эти птерозавры имели размах крыльев, от кончика до кончика, до 1,8 или двух метров. Они характеризовались очень длинным хвостом со своеобразным концом в форме ромба. В них также были низкие головы, длинные морды и заостренные зубы. Основываясь на размерах остатков, особенно плечевой кости, которая выглядит очень развитой, а также на основании сравнений с другими образцами, она соответствует взрослому птерозавров.

Это первый экземпляр подсемейства Rhamphorhynchinae, обнаруженный в Южном полушарии, на территориях бывшего мегаконтинент Гондвана. Более того, на местном уровне это первый птерозавр юрского периода, обнаруженный в Чили, и, следовательно, самый старый представитель этих крылатых ящериц в стране.

Напомним, ранее мы сообщали, что два новых вида гигантских динозавров, живших на территории северо-западного Китая 130 млн лет назад, обнаружили китайские палеонтологи вместе с коллегами из Бразилии. Новых массивных динозавров, которые были вдвое длиннее автобуса, назвали Хамититан и Силутитан — в честь региона Хаме и Шелкового пути соответственно.