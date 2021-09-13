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Ракурс
Учения на Волыни. Фото: СБУ

СБУ «подрывала» на границе с Беларусью «диверсантов» (ФОТО, ВИДЕО)

13 сен 2021, 20:01
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На Волыни Служба безопасности Украины (СБУ) провела антитеррористические учения вблизи границы с Беларусью.

По легенде, бойцы предотвращали диверсии на Ровенской АЭС. Об этом сообщает Управление СБУ в Волынской области на своей странице в Facebook.

Группа условных диверсантов планировала осуществить «подрывы» на Ровенской атомной электростанции. Они пытались добраться до территории Волынской области и незаконно пересечь границу, разделившись на две группы.

Учения на Волыни. Фото: СБУ

Учения на Волыни. Фото: СБУ

Учения на Волыни. Фото: СБУСпецназовцы задержали первую группу «диверсантов» у пункта пропуска «Прикладники». Вторую обезвредили возле заброшенного в лесу оборонительного сооружения.

Учения на Волыни. Фото: СБУ

Учения на Волыни. Фото: СБУ


Учения на Волыни. Фото: СБУПо оценкам координационной группы Антитеррористического центра, на учениях отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по предотвращению диверсионных и террористических угроз.

Напомним, ранее мы сообщали, что учения сотрудников Службы безопасности Украины состоялись на Донбассе. Специалисты учились противодействовать диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей. Тренировки происходили в пяти городах района операции Объединенных сил — Северодонецке, Лисичанске, Мариуполе, Славянске и Краматорске.

Источник: Ракурс


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