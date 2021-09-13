Новую вакцину от коронавируса изобрели в Испании

Вакцина. Фото: istock

https://racurs.ua/n160093-novuu-vakcinu-ot-koronavirusa-izobreli-v-ispanii.html

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Вакцинация от коронавируса продолжается во всем мире. Испанская фармацевтическая компания HIPRA может начать производство своей вакцины против инфекции уже в октябре этого года.

Об этом сообщила министр науки и инноваций Дайана Морант, пишет The Local.

Испанское агентство по лекарствам одобрило первые клинические испытания новой вакцины на людях.

По словам Морант, испытания проходят успешно. Также она поделилась, что «это будет очень хорошая вакцина» для борьбы с вирусом, поскольку она была разработана с учетом различных штаммов и показывает положительные результаты.

COVID-вакцина компания не основана на технологии мРНК, используемой Pfizer и Moderna, или на более традиционных технологиях, к которым прибегали AstraZeneca и Johnson&Johnson. Вместо этого испанцы обратились к технологии рекомбинантных белков.

Пока что ученые разработали вакцину для вариантов коронавируса Alpha и Beta, но предполагается, что они могут легко использовать ту же технологию и для варианта Delta. Компания заявляет, что способна произвести до 400 миллионов доз вакцины в 2022 году и 1,2 миллиарда в 2023 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация в Украине требует ускорения, поскольку действующих темпов недостаточно, чтобы выйти на показатель в 70% вакцинированного взрослого населения до конца 2021 года.

Источник: The Local