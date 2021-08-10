Вакцинация. Фото: istock

https://racurs.ua/n158612-tempy-vakcinacii-v-ukraine-nujno-uskorit-vdvoe-issledovanie.html

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Вакцинация в Украине требует ускорения, поскольку действующих темпов недостаточно, чтобы выйти на показатель в 70% вакцинированного взрослого населения до конца 2021 года.

Сейчас темпы вакцинации в Украине превосходят среднемировые и европейские показатели на 1,4% вакцинированного населения в неделю. Об этом говорится в исследовании Центра экономики здравоохранения KSE.

Но этого недостаточно, уже сейчас необходимо ее ускорить вдвое, чтобы выйти на показатель в 70% вакцинированного взрослого населения до конца 2021 года, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса продолжается в Украине. Минздрав рекомендует в два раза уменьшить интервал между первой и второй дозами вакцины. Это поможет вакцинировать больше людей в те же сроки.