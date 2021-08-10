Вакцинація. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n158612-tempy-vakcynaciyi-v-ukrayini-treba-pryskoryty-udvichi-doslidjennya.html

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Вакцинація в Україні потребує прискорення, оскільки чинних темпів недостатньо, аби вийти на показник у 70% вакцинованого дорослого населення до кінця 2021 року.

Наразі темпи вакцинації в Україні перевершують середньосвітові та європейські показники на 1,4% вакцинованого населення за тиждень. Про це йдеться в дослідженні Центру економіки охорони здоров’я KSE.

Але цього недостатньо, вже зараз необхідно її прискорити удвічі, щоб вийти на показник у 70% вакцинованого дорослого населення до кінця 2021 року" — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу триває в Україні. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) рекомендує у два рази зменшити інтервал між першою і другою дозами вакцини. Це допоможе вакцинувати більше людей в ті ж самі терміни.