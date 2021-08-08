Правила вакцинації хоче змінити МОЗ – про що йдеться. Фото: phcent.com.ua

https://racurs.ua/ua/n158510-pravyla-vakcynaciyi-hoche-zminyty-moz-pro-scho-ydetsya.html

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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) рекомендує у два рази зменшити інтервал між першою і другою дозами вакцини.

Це допоможе вакцинувати більше людей в ті ж самі терміни. Про це заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Зараз в Україні інтервал між дозами складає 28 днів. Для того щоб охопити більшу кількість людей, рекомендується використовувати 14-денний інтервал, — сказав він.

Кузін пояснив, що Міністерство охорони здоров’я керується даними наукових досліджень. Чимало країн у межах клінічних досліджень проводили вакцинацію CoronaVac з інтервалом у 14 діб.

За даними МОЗ, протягом минулої доби, 7 серпня, щеплення від COVID-19 отримали 78 тис. 965 осіб, серед них 50 тис. 993 людини були вакциновані першою дозою.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 млн 106 тис. 85 людей, з них дві дози отримали 2 млн 381 тис. 190 людей.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні триває з кінця лютого 2021 року. У Міністерстві охорони здоров’я не виключають, що для вакцинованих осіб можуть бути запроваджені привілеї.

Джерело: «Радіо Свобода»