В Україні триває вакцинація від коронавірусу, фото:

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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває з кінця лютого 2021 року. У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) не виключають, що для вакцинованих осіб можуть бути запроваджені привілеї.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив про це в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За його словами, це питання, ймовірно, розглядатимуть ближче до середини вересня.

Скоріше за все, що ми це будемо переглядати ближче до середини вересня, коли ми вже будемо намагатися впровадити диференційовані підходи, — зазначив чиновник.

Він додав, що технічні можливості для впровадження такого підходу в Україні вже існують — завершується розробка внутрішнього сертифіката, який потенційно може бути використаний для доступу до публічних заходів вакцинованих та протестованих осіб.

Кузін зазначив, що вакцинація в Україні є безкоштовною і поки залишатиметься добровільною.

Коли ми кажемо про примус, маємо не забувати і про права людини, і про епідеміологічну доцільність, — наголосив він.

Зараз вакцинація по суті регулюється або ми просимо вакцинуватися освітян і медичних працівників. Оскільки це зараз є або прописано постановою, або це є у внутрішніх регуляціях, — зазначив Кузін. — Вакцинація для інших громадян поки буде залишатися добровільною.



За його словами, у відомстві сподіваються на самосвідомість українців у цьому питанні.

Джерело: «Радіо Свобода»