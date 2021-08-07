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В Украине продолжается вакцинация от коронавируса, фото:

Привилегии для вакцинированных — когда их введут, рассказали в Минздраве

7 авг 2021, 20:44
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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается с конца февраля 2021 года. В Министерстве здравоохранения не исключают, что для вакцинированных лиц могут быть введены привилегии.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил об этом в интервью «Радіо Свобода».

По его словам, этот вопрос, вероятно, будут рассматривать ближе к середине сентября.

Скорее всего, мы это будем просматривать ближе к середине сентября, когда мы будем пытаться внедрить дифференцированные подходы, — отметил чиновник.

Он добавил, что технические возможности для внедрения такого подхода в Украине уже существуют — завершается разработка внутреннего сертификата, который потенциально может быть использован для доступа к публичным мероприятиям вакцинированных и протестированных лиц.

Кузин отметил, что вакцинация в Украине является бесплатной и пока будет оставаться добровольной.

Когда мы говорим о принуждении, должны не забывать и о правах человека, и об эпидемиологической целесообразности, — подчеркнул он.

Сейчас вакцинация по сути регулируется или мы просим вакцинироваться педагогов и медицинских работников. Поскольку это сейчас или прописано постановлением, или это во внутренних регуляциях, — отметил Кузин. — Вакцинация для других граждан пока будет оставаться добровольной.


По его словам, в ведомстве надеются на самосознание украинцев в этом вопросе.

Исчочник: «Радіо Свобода»


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