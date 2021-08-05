https://racurs.ua/2912-vse-luchshe-chem-kazalos-u-poloviny-ukraincev-est-antitela-k-sars-cov-2.html

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По меньшей мере 40% украинцев имеют антитела к возбудителю COVID-19 — таковы предварительные результаты всеукраинского исследования, проведенного Минздравом Украины при координации Центра общественного здоровья (ЦОЗ). До сих пор появлялась эпизодическая информация о количестве наших сограждан, имеющих антитела к вирусу с короной. Как правило, свои результаты озвучивали отдельные ученые и лабораторные сети. Цель нового исследования — получить данные, которые можно смело экстраполировать на все население Украины.

Сравните с официальной статистикой: за все время пандемии в Украине (на 2 августа) было инфицировано 2,25 миллиона человек, или около 6% населения (по данным Государственной службы статистики Украины, численность населения Украины на 1 января 2021 года, без учета Крыма и Севастополя, составила 41 588 354 человека). Официальные цифры принято умножать в разы. Статистику по COVID-19 стоит множить на 5–10, о чем неоднократно заявляли ученые. Реальное количество COVID-инфицированных значительно больше в связи с тем, что подавляющее большинство заболевших ускользает от фиксации. Ускользает в связи со значительным преобладанием легких и бессимптомных форм, недоступностью тестирования, а также отсутствием эпидемического расследования в стране.

Вернемся к исследованию. В течение пяти недель (сбор материала продолжался с 7 июня по 9 июля 2021 года) во всех регионах страны работали 54 мобильные бригады. Медики проводили забор крови из вены с дальнейшим определением антител класса IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 как признака перенесенной ранее инфекции. Образцы крови брали у здоровых взрослых, избранных случайным образом (всего у 6398 человек, проживающих как в селах, так и в городах). Респондентов также опрашивали об их опыте заболевания COVID-19, соблюдении карантинных норм, социально-демографических факторах, которые могли бы повлиять на инфицирование.

Итак, по состоянию на июнь-июль 2021 года, у 40,5% участников исследования выявили антитела класса IgG к одному из белков коронавируса SARS-CoV-2 (RBD-домену S1-протеина). Если этот показатель экстраполировать на все население Украины, вероятно, он будет в пределах от 39,3 до 41,7%, — сообщает Центр общественного здоровья.

Ученые предполагают, что фактическое количество людей с антителами превысит 40%. Дело в том, что на результаты исследования влияют следующие факторы:

часть людей в определенные периоды после инфицирования не имеют антител к S1-протеину, но у них есть антитела к другим белкам коронавируса, — это будет дополнительно оценено в рамках исследования;

из-за возможной непродолжительной циркуляции антител у части людей, перенесших COVID-19, они могли исчезнуть до момента исследования;

уровни антител могли быть слишком низкими для обнаружения лабораторными методами или находиться на уровне ниже порога конкретной тест-системы.

Все вышеизложенные аспекты исследователи обещают учесть во время анализа полученных результатов, а окончательный отчет опубликовать в сентябре 2021 года. Эта работа также должна найти ответы на актуальные вопросы: сколько людей на самом деле переболело COVID-19 в Украине за первый год пандемии; попали ли эти люди к врачам и в официальную статистику; знают ли они сами, что болели; насколько население нашей страны охвачено лабораторными анализами?

Украина привычно запаздывает. Подобные исследования рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения. Многие страны провели их еще в 2020 году, а некоторые планируют повторить в 2021-м. Такой анализ позволяет более качественно и рационально планировать противоэпидемические мероприятия.

«Выявление антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации. На сегодняшний день неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты и как долго они сохраняются», — отмечают в ЦОЗ.

А как повлияют новые данные на следующую волну пандемии, которую пророчат?

Накроет ли «Дельта» Украину?

«Дельта» — это вариант индийского штамма коронавируса. Всемирная организация здравоохранения решила вместо географических названий присваивать новым вариантам виновника пандемии греческие буквы. Видимо, с оглядкой на будущее, ведь их целый алфавит, — шутят ученые.

«Дельта» настолько страшен, как его малюют? Этот штамм действительно опасен, он быстрее размножается, быстрее инфицирует. Меньшее количество вируса может вызвать заболевание. Другими словами, этот штамм способен поражать людей, которые до этого были резистентны. Сегодня часто можно услышать, что коронавирус «помолодел». Люди, ранее устойчивые к коронавирусу и не заражавшиеся, начинают болеть. Количество вируса, выдыхаемого больным с «Дельтой», стало достаточным для инфицирования. Там, куда пришел «Дельта», исчезают его предшественники, — новый штамм опережает и вытесняет другие варианты.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что осенняя волна в Украине будет. Несмотря на внушающие позитив результаты исследования, в стране еще не так много иммунных людей: 40% переболевших и мало вакцинированных — около10% одной дозой и вполовину меньше — двумя. К тому же среди привитых не так мало ранее переболевших коронавирусной инфекцией. То есть можно предполагать не более 45–50% людей, имеющих иммунный щит от вируса с короной.

Почему не удастся предотвратить новый виток заболеваемости? «Потому что Украина плывет по течению, не работает на опережение ситуации, — считает иммунолог, доктор медицинских наук, завлабораторией иммунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии НАМНУ им. И.Мечникова Андрей Волянский. — Можно было бы на протяжении летнего затишья восстановить полноценное эпидемическое расследование. Можно было бы настойчиво вакцинировать группы риска, а не всех подряд».

«Существует большая вероятность, что волна к нам все же придет», — считает кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины Борис Донской. По словам ученого, вряд ли стоит ожидать такого же резкого старта, как, например, в России.

«Все же в России не было такой жесткой весенней волны, которая была в Украине. Мы надеемся, что доля людей, которые за весеннюю волну переболели и уже имеют иммунность, гораздо больше, чем в России. Надеемся, что в Украине не будет волны наподобие весенней. Но если мы не вакцинируем группы риска, получим и прирост заболевания, и высокую смертность. Если успеем привить все группы риска, заболеваемость все равно будет расти, но не будет столь ужасной смертности », — добавляет ученый.

Надо не гнаться за количеством, а улучшать качество вакцинированных групп

Из-за медленной вакцинации в Украине больницы очень быстро заполнятся пациентами 60+, и придется снова вводить локдаун, — предупреждают эксперты. Если в мае доля людей старше 60 лет среди пришедших за первой дозой вакцины доходила до 60%, то теперь эти цифры еле дотягивают до 20%. Наименее привитая от SARS-COV-2возрастная категория в Украине — старше 80 лет. На сегодняшний день полностью вакцинировано ничтожно мало тех, кому за 60 лет (по некоторым данным, эта возрастная категория в Украине насчитывает около 10 миллионов человек).

Нужно ли вакцинироваться тем, кто переболел COVID-19? «Если человек переболел, то вероятность того, что он снова заболеет, невысока. Но не такая, чтобы ее полностью игнорировать. Вероятность того, что такие люди заболеют COVID-19, но течение будет легким, очень высока. Итак, вопрос: стоит ли прививать тех, кто переболел? Ответ на этот вопрос все еще является научной проблемой. Есть рекомендация — через полгода после болезни вакцинироваться для общего усиления резистентности, потому что среди переболевших есть небольшая категория, сформировавшая слабый иммунный ответ», — отмечает ученый.

Молодежь также надо прививать при наличии вакцин и желания. Однако максимальное внимание следует уделить людям из групп риска — с хроническими заболеваниями и старшего возраста. Сейчас молодое поколение вакцинируется довольно хорошо. Причины разные — кто-то хочет защитить себя, другие планируют путешествовать по Европе. «Если бы они еще за руку привели своих родителей на вакцинацию», — отмечают медики.

По мнению Бориса Донского, нужно улучшать качество вакцинированных групп. «Именно вакцинация людей старше 55–60 лет наиболее эффективна, — говорит ученый. — Потому что на 100 введенных доз людям пенсионного возраста мы спасаем как минимум 10 жизней. Еще 15–20 не окажутся в реанимации. А на 100 доз, введенных молодым людям, мы, возможно, спасем одну жизнь. Ведь эти люди в принципе и так не дают осложнений и смертности. Если это люди молодого возраста, еще и переболевшие, мы фактически не увидим разницы в вакцинированной группе и невакцинированной».