Во время «гонки» резиновых уточек в США, фото: Kamil Krzaczynski

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Ракурс

В Чикаго (штат Иллинойс, США) 5 августа состоялись традиционные ежегодные «гонки» между резиновыми утками Chicago Ducky Derby.

В рамках этих соревнований в местную реку с самосвала сбросили 70 тыс. резиновых уточек, которые приобрели участники соревнований, сообщает CGTN.

Стоимость одной такой утки — 5 долл. США, их можно приобрести на сайте акции. Таким образом собирают деньги на благотворительные цели. В этом году удалось собрать 310 тыс. долл., которые пойдут на помощь спортсменам с ограниченными возможностями и организацию паралимпийских соревнований в Иллинойсе.

Это были уже 16-е подобные соревнования. В них побеждает тот, чья утка первой преодолеет финишную прямую.

Победитель соревнований получил вовсе не игрушечный приз — настоящий внедорожник Chevrolet Trailblazer.

Участники, занявшие второе и третье места — путевку в Мексику по системе «все включено» (ориентировочная стоимость около 4 тыс. долл.) и 2 тыс. долл. соответственно.

Чтобы резиновые уточки не расплылись в разные стороны и не привели к загрязнению окружающей среды, место проведения гонки огораживают сетями.

Источник: CGTN