В поселке Тарамчук восстановили электроснабжение, фото: штаб ООС

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Ракурс

На Донбассе расположенный вблизи Марьинки прифронтовой поселок Тарамчук почти месяц прожил без электроэнергии после совершенного боевиками обстрела.

13 июля в ходе обстрела были повреждены линии электропередач и трансформаторная подстанция, в результате чего 170 домов поселка остались без электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

Отмечается, что боевики лишь 4 августа предоставили компании «ДТЭК Донецкие электросети» гарантии безопасности для проведения ремонтно-восстановительных работ, в то время как ВСУ такие гарантии предоставили еще 14 июля.

Благодаря взаимодействию украинской стороны СЦКК с патрулями СММ ОБСЕ, Командованием объединенных сил и представителями гражданско-военного сотрудничества аварийно-восстановительные работы проведены с соблюдением предоставленных гарантий безопасности и контроля режима прекращения огня, — отмечается в сообщении.

В ходе ремонтных работ рабочей бригадой была проведена замена трансформатора, установлены две опоры и восстановлены 90 м линий электропередач, в результате чего поставки электроэнергии для жителей поселка были восстановлены.

Напомним, сегодня, 7 августа, боевики обстреляли автокран, который помогал восстанавливать поврежденную обстрелами инфраструктуру. В результате погиб украинский военный, еще один военнослужащий был ранен.