У селищі Тарамчук відновили електропостачання, фото: штаб ООС

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Ракурс

На Донбасі розташоване поблизу Мар’їнки прифронтове селище Тарамчук майже місяць прожило без електроенергії після здійсненого бойовиками обстрілу.

13 липня в ході обстрілу були пошкоджені лінії електромереж та трансформаторна підстанція, в результаті чого 170 будинків селища залишились без електропостачання. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Зазначається, що бойовики лише 4 серпня надали компанії «ДТЕК Донецькі електромережі» гарантії безпеки для проведення ремонтно-відновлювальних робіт, в той час як ЗСУ такі гарантії надали ще 14 липня.

Завдяки взаємодії Української сторони СЦКК з патрулями СММ ОБСЄ, Командуванням об'єднаних сил та представниками цивільно-військового співробітництва аварійно-відновлювальні роботи проведені з дотриманням наданих гарантій безпеки та контролю режиму припинення вогню, — зазначається в повідомленні.

В ході ремонтних робіт робочою бригадою було здійснено заміну трансформатора, встановлені дві опори та відновлено 90 м ліній електромереж, в результаті чого постачання електроенергії для жителів селища було відновлене.

Нагадаємо, сьогодні, 7 серпня, бойовики обстріляли автокран, який допомагав відновлювати пошкоджену обстрілами інфраструктуру. В результаті загинув український військовий, ще одного військовослужбовця було поранено.