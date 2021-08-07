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Ярослава Магучіх здобула бронзову медаль Олімпіади-2020, фото: НОК України

«Бронзу» в стрибках у висоту здобула українська спортсменка

7 сер 2021, 18:40
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Бронзову медаль Олімпійських ігор в Токіо у стрибках у висоту сьогодні, 7 серпня, здобула українська легкоатлетка Ярослава Магучіх.

19-річна Магучіх показала результат у 2 м. Про це повідомляє прес-служба НОК України.

До речі, наша спортсменка була наймолодшою серед 14 фіналісток Ігор-2020, — зазначають у НОК.

Магучіх здобула для України 18-ту медаль цієї Олімпіади. Наразі у здобутку українських спортсменів одна золота медаль, п’ять срібних та 12 бронзових.


Церемонія відкриття Олімпіади в Токіо відбулася 23 липня. Церемонія закриття Олімпійських ігор відбудеться завтра, 8 серпня.

Нагадаємо, ще одну бронзову медаль Олімпіади в Токіо сьогодні здобула українська команда з артистичного (синхронного) плавання.

Джерело: Ракурс


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