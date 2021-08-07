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Український Міг-29 перехопив Ан-2 біля кордону з Румунією, фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Український МіГ-29 перехопив «кукурузника» на кордоні з Румунією

7 сер 2021, 17:55
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Український винищувач Міг-29 з Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна на кордону з Румунією перехопив порушника — цивільний літак Ан-2.

Порушника Міг-29 супроводив до аеродрому в Коломиї з примусовою посадкою. Про це повідомляється на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУв соціальній мережі Фейсбук

До місця події одразу прибули правоохоронні органи для встановлення осіб та з’ясування обставин, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що перехоплення сталося сьогодні, 7 серпня, о 7.30.


Ан-2 — легкий транспортний літак-біплан. Має близько двадцяти модифікацій. Застосовується, зокрема, у сільському господарстві, через що має народну назву «кукурудзник».

Нагадаємо, вчора, 6 серпня, британський винищувач перехопив російський літак, який увійшов в повітряний простір Румунії.

Джерело: Ракурс


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