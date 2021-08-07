Український МіГ-29 перехопив «кукурузника» на кордоні з Румунією

Український МіГ-29 перехопив «кукурузника» на кордоні з Румунієюhttps://racurs.ua/ua/n158496-ukrayinskyy-mig-29-perehopyv-kukuruznyka-na-kordoni-z-rumuniieu.htmlРакурс
Український винищувач Міг-29 з Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна на кордону з Румунією перехопив порушника — цивільний літак Ан-2.
Порушника Міг-29 супроводив до аеродрому в Коломиї з примусовою посадкою. Про це повідомляється на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУв соціальній мережі Фейсбук
До місця події одразу прибули правоохоронні органи для встановлення осіб та з’ясування обставин, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що перехоплення сталося сьогодні, 7 серпня, о 7.30.
Ан-2 — легкий транспортний літак-біплан. Має близько двадцяти модифікацій. Застосовується, зокрема, у сільському господарстві, через що має народну назву «кукурудзник».
Нагадаємо, вчора, 6 серпня, британський винищувач перехопив російський літак, який увійшов в повітряний простір Румунії.