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Українські спортсменки здобули бронзову медаль у синхронному плаванні, фото: НОК України
Історичну «бронзу» здобула Україна в синхронному плаванні — Олімпійські ігриhttps://racurs.ua/ua/n158495-istorychnu-bronzu-zdobula-ukrayina-v-synhronnomu-plavanni-olimpiyski-igry.htmlРакурс
Українська команда здобула бронзову медаль Олімпійських ігор з артистичного (синхронного) плавання.
Результат української команди — 190,3018 бала (технічна програма — 94,2685, довільна — 96,0333). Таким чином, українські спортсменки здобули історичне право зійти на бронзову сходинку олімпійського п'єдесталу. Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
Першу сходинку посіли спортсменки ОКР, другу — Китаю.
До складу української команди входять:
- Влада і Марина Алексеєви;
- Марта Федіна;
- Катерина Резнік;
- Анастасія Савчук;
- Аліна Шинкаренко;
- Ксенія Сидоренко;
- Єлизавета Яхно.
Нагадаємо, це вже друга медаль України в артистичному плаванні на цій Олімпіаді — перші медалі здобули Фєдіна та Савчук 4 серпня.
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