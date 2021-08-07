Українські спортсменки здобули бронзову медаль у синхронному плаванні, фото: НОК України

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Ракурс

Українська команда здобула бронзову медаль Олімпійських ігор з артистичного (синхронного) плавання.

Результат української команди — 190,3018 бала (технічна програма — 94,2685, довільна — 96,0333). Таким чином, українські спортсменки здобули історичне право зійти на бронзову сходинку олімпійського п'єдесталу. Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Першу сходинку посіли спортсменки ОКР, другу — Китаю.

До складу української команди входять:

Влада і Марина Алексеєви;

Марта Федіна;

Катерина Резнік;

Анастасія Савчук;

Аліна Шинкаренко;

Ксенія Сидоренко;

Єлизавета Яхно.

Нагадаємо, це вже друга медаль України в артистичному плаванні на цій Олімпіаді — перші медалі здобули Фєдіна та Савчук 4 серпня.