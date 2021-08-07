Украинские спортсменки завоевали бронзовую медаль в синхронном плавании, фото: НОК Украины

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Ракурс

Украинская команда получила бронзовую медаль Олимпийских игр по артистическому (синхронному) плаванию.

Результат украинской команды — 190,3018 балла (техническая программа — 94,2685, произвольная — 96,0333). Таким образом, украинские спортсменки завоевали историческое право взойти на бронзовую ступеньку олимпийского пьедестала. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Первую строчку заняли спортсменки ОКР, вторую — Китая.

В состав украинской команды входят:

Влада и Марина Алексеева;

Марта Федина;

Екатерина Резник;

Анастасия Савчук;

Алина Шинкаренко;

Ксения Сидоренко;

Елизавета Яхно.

Напомним, это уже вторая медаль Украины в артистическом плавании на этой Олимпиаде — первые медали получили Федина и Савчук 4 августа.