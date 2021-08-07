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Украинские спортсменки завоевали бронзовую медаль в синхронном плавании, фото: НОК Украины
Историческую «бронзу» получила Украина в синхронном плавании — Олимпийские игрыhttps://racurs.ua/n158495-istoricheskuu-bronzu-poluchila-ukraina-v-sinhronnom-plavanii-olimpiyskie-igry.htmlРакурс
Украинская команда получила бронзовую медаль Олимпийских игр по артистическому (синхронному) плаванию.
Результат украинской команды — 190,3018 балла (техническая программа — 94,2685, произвольная — 96,0333). Таким образом, украинские спортсменки завоевали историческое право взойти на бронзовую ступеньку олимпийского пьедестала. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Первую строчку заняли спортсменки ОКР, вторую — Китая.
В состав украинской команды входят:
- Влада и Марина Алексеева;
- Марта Федина;
- Екатерина Резник;
- Анастасия Савчук;
- Алина Шинкаренко;
- Ксения Сидоренко;
- Елизавета Яхно.
Напомним, это уже вторая медаль Украины в артистическом плавании на этой Олимпиаде — первые медали получили Федина и Савчук 4 августа.
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