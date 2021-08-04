Марта Федина и Анастасия Савчук. Фото: НОК Украины

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Олимпийские игры в Токио 4 августа успешны для украинских спортсменов.

Первые медали нынешней Олимпиады завоевали украинки Марта Федина и Анастасия Савчук — в артистическом плавании они завоевали «бронзу». Это первая медаль в артистическом плавании в истории Украины. Об этом сообщалось в трансляции спортивного мероприятия.

Для 19-летней Марты Фединой это первые Олимпийские игры в карьере, а 25-летняя Анастасия Савчук уже выступала на Играх в Рио, где в составе команды остановилась в шаге от медалей.

Еще одну бронзовую медаль завоевала борчиха Ирина Коляденко, одолевшая представительницу Латвии Анастасию Григорьеву.

Украинка Ирина Коляденко, выступающий в весовой категории до 62 кг, побеждает Анастасию Григорьеву из Латвии (3:1) и добывает четвертую медаль Токио на борцовском ковре «Макухари Мессе» для нашей сборной и всего 11-ю награду для Украины на Олимпийских играх-2020, — сообщили в НОК Украины.



Напомним, народный депутат из «Слуги народа» Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом. В финале Олимпиады он одолел трехкратного призера чемпионатов мира — представителя Венгрии Виктора Лоринца.