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Ракурс
Михаил Романчук, фото: НОК Украины

Первое «серебро» Украины на Олимпиаде в Токио получил пловец Романчук (ФОТО)

1 авг 2021, 09:40
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Серебряную медаль Олимпийских игр, которые сейчас происходят в Токио, получил украинский пловец Михаил Романчук.

Романчук стал вторым в финале заплыва мужчин на дистанцию 1500 м, уступив спортсмену из США Роберту Финке. «Бронзу» получил Флориан Веллброк из Германии.

Спортсмены финишировали с такими результатами:

  • Финке — 14:39:65;
  • Романчук — 14:40:66;
  • Веллброк — 14:40:91.

Сергей Фролов — еще один украинский пловец, который принимал участие в заплыве, финишировал восьмым.

Медаль Романчука стала первым «серебром» Украины на Олимпиаде в Токио. До этого украинские спортсмены завоевали пять бронзовых наград.

Михаил Романчук, фото: НОК Украины


Стоит добавить, что Романчук 27 июля установил олимпийский рекорд на дистанции 800 м вольным стилем, показав результат 7:41:28. Дистанция в 800 метров вольным стилем была представлена на Олимпийских играх впервые, так что предыдущего олимпийского рекорда не было.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина 31 июля завоевала «бронзу» на Олимпиаде в Токио, одолев представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Источник: Ракурс


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