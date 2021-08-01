Первое «серебро» Украины на Олимпиаде в Токио получил пловец Романчук (ФОТО)https://racurs.ua/n158188-pervoe-serebro-ukrainy-na-olimpiade-v-tokio-poluchil-plovec-romanchuk-foto.htmlРакурс
Серебряную медаль Олимпийских игр, которые сейчас происходят в Токио, получил украинский пловец Михаил Романчук.
Романчук стал вторым в финале заплыва мужчин на дистанцию 1500 м, уступив спортсмену из США Роберту Финке. «Бронзу» получил Флориан Веллброк из Германии.
Спортсмены финишировали с такими результатами:
- Финке — 14:39:65;
- Романчук — 14:40:66;
- Веллброк — 14:40:91.
Сергей Фролов — еще один украинский пловец, который принимал участие в заплыве, финишировал восьмым.
Медаль Романчука стала первым «серебром» Украины на Олимпиаде в Токио. До этого украинские спортсмены завоевали пять бронзовых наград.
Стоит добавить, что Романчук 27 июля установил олимпийский рекорд на дистанции 800 м вольным стилем, показав результат 7:41:28. Дистанция в 800 метров вольным стилем была представлена на Олимпийских играх впервые, так что предыдущего олимпийского рекорда не было.
Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина 31 июля завоевала «бронзу» на Олимпиаде в Токио, одолев представительницу Казахстана Елену Рыбакину.