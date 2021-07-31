Свитолина. Фото: Чемпион

https://racurs.ua/n158172-svitolina-zavoevala-istoricheskuu-pobedu-na-olimpiyskih-igrah.html

Ракурс

Элина Свитолина, первая ракетка Украины, завоевала «бронзу» на Олимпиаде в Токио. В матче за третье место украинка переиграла казахскую теннисистку Елену Рыбакину.

Матч продолжался два часа и 28 минут. Об этом стало известно из трансляции матча.

Встреча состоялась на центральном корте комплекса Ariake Tennis Park. Первый сет Свитолина проиграла со счетом 1:6. Во втором сете результат решился во время тай-брека — сет закончился со счетом 7:6. Третий сет закончился со счетом 6:4 в пользу украинки. Эта олимпийская медаль стала первой для Украины в соревнованиях по теннису.

Это пятая медаль украинских атлетов на Олимпийских играх в Токио, и пятая «бронза».

Напомним, ранее мы сообщали, что Ольга Саладуха, чемпионка мира в тройном прыжке и народный депутат от «Слуги народа», провалилась на Олимпиаде в Токио.

Украинская спортсменка не смогла квалифицироваться в финал в первый день легкоатлетической программы на Олимпийских играх 2020 года. На соревнованиях она обновила личный рекорд сезона — 13,91 м. Но этого все же оказалось недостаточно, чтобы выйти в финал соревнований.