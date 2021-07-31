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Ракурс
Свитолина. Фото: Чемпион

Свитолина завоевала историческую победу на Олимпийских играх

31 июл 2021, 14:59
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Элина Свитолина, первая ракетка Украины, завоевала «бронзу» на Олимпиаде в Токио. В матче за третье место украинка переиграла казахскую теннисистку Елену Рыбакину.

Матч продолжался два часа и 28 минут. Об этом стало известно из трансляции матча.

Встреча состоялась на центральном корте комплекса Ariake Tennis Park. Первый сет Свитолина проиграла со счетом 1:6. Во втором сете результат решился во время тай-брека — сет закончился со счетом 7:6. Третий сет закончился со счетом 6:4 в пользу украинки. Эта олимпийская медаль стала первой для Украины в соревнованиях по теннису.

Это пятая медаль украинских атлетов на Олимпийских играх в Токио, и пятая «бронза».


Напомним, ранее мы сообщали, что Ольга Саладуха, чемпионка мира в тройном прыжке и народный депутат от «Слуги народа», провалилась на Олимпиаде в Токио.

Украинская спортсменка не смогла квалифицироваться в финал в первый день легкоатлетической программы на Олимпийских играх 2020 года. На соревнованиях она обновила личный рекорд сезона — 13,91 м. Но этого все же оказалось недостаточно, чтобы выйти в финал соревнований.

Источник: Ракурс


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