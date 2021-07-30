Нардеп из «Слуги народа» провалилась на Олимпиаде

Украинская спортсменка Ольга Саладуха. Фото: НОК Украины

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Ракурс

Ольга Саладуха, чемпионка мира в тройном прыжке и народный депутат от «Слуги народа», провалилась на Олимпиаде в Токио.

Украинская спортсменка не смогла квалифицироваться в финал в первый день легкоатлетической программы на Олимпийских играх 2020 года. На соревнованиях она обновила личный рекорд сезона — 13,91 м. Этого все же оказалось недостаточно, чтобы выйти в финал соревнований. Таким образом Саладуха завершила свои выступления на Олимпиаде. Об этом сообщалось во время трансляции игр.

Как известно, Ольга Саладуха — чемпионка мира 2011 года в тройном прыжке и бронзовый призер ЧМ 2013 года. «Золото» чемпионатов Европы она добывала в 2010, 2012 и 2014 годах. На Олимпийских играх она выступает уже четвертый раз. На Играх в Китае она показала результат 14,70 м, в Великобритании — 14,41 м и в Бразилии — 13,97 м. Лучший результат Саладухи на всех соревнованиях — 14,99 м.

Спортивную карьеру спортсменка возобновила после годовой паузы, поскольку работала в Верховной Раде.

На чемпионате Украины в Луцке 2021 года Саладуха не смогла выполнить ни одной зачетной попытки. Впоследствии очевидцы утверждали, что она надела новую обувь и сделала все заступы.

Напомним, 29 июля на Олимпиаде-2020 украинка Элина Свитолина в двух сетах проиграла в полуфинале Олимпиады-2020, но продолжит борьбу за «бронзу». Свитолина уступила чешке Маркете Вондроусовой 3:6 и 1:6.