Свитолину разгромили в полуфинале Олимпиады

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Ракурс

На Олимпиаде-2020 украинка Элина Свитолина в двух сетах проиграла в полуфинале Олимпиады-2020, но продолжит борьбу за «бронзу».

Свитолина уступила чешке Маркете Вондроусовjй 3:6 и 1:6.

В понедельник, 31 июля, украинка поборется за медаль против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.

Сделать еще один камбэк на турнире Свитолиной оказалось не под силу. Лидер сборной Украины по теннису в Токио обновила лучший результат в карьере на Олимпийских играх. Свитолиной удалось выйти в полуфинал, что означало для нее возможность побороться за награды на Олимпиаде.

На старте первого сета Свитолина и Вондрусова обменялись брейками. Но впоследствии чешка вышла вперед — при счете 2:2 она взяла подачу Елены.

Вторая партия началась для Свитолиной также непросто. Вондрусова вышла вперед 3:0. Свитолина пыталась отыграться и еще раз на турнире в Токио сделать камбэк. Однако чешская теннисистка действовала почти безошибочно и удержала преимущество, доведя дело до победы во втором сете и матче.

Матч между Свитолиной и Вондрушовою длился чуть больше часа. Свитолина допустила 15 невынужденных ошибок, чешка — только пять.

Украинская теннисистка в двух сетах выиграла у итальянки Камилы Джорджи в четвертьфинале и впервые в карьере прошла в этой стадии Олимпийских игр.