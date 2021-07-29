Світоліну розгромили в півфіналі Олімпіади

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Ракурс

На Олімпіаді-2020 українка Еліна Світоліна у двох сетах програла в півфіналі Олімпіади-2020, але продовжить боротьбу за «бронзу».

Світоліна поступилася чешці Маркеті Вондроусовій 3:6 і 1:6.

У cуботу, 31 липня, українка зіграє за медаль проти представниці Казахстану Єлени Рибакіної.

Зробити ще один камбек на турнірі Світоліній виявилося не до снаги. Лідер збірної України з тенісу в Токіо оновила найкращий результат в кар'єрі на Олімпійських іграх. Світоліній вдалося вийти у півфінал, що означало для неї можливість поборотися за нагороди на Олімпіаді.

На старті першого сету Світоліна та Вондрушова обмінялися брейками. Але згодом чешка вийшла вперед — за рахунку 2:2 вона взяла подачу Еліни.

Друга партія розпочалася для Світоліної також непросто. Вондрушова вийшла вперед — 3:0. Світоліна намагалася відігратися і вкотре на турнірі в Токіо зробити камбек. Проте чеська тенісистка діяла майже безпомилково та втримала перевагу, довівши справу до перемоги в другому сеті та матчі.

Матч між Світоліною та Вондрушовою тривав трохи більше години. Світоліна припустилася 15 невимушених помилок, чешка — тільки п’ять.

Українська тенісистка в двох сетах виграла в італійки Каміли Джорджі у чвертьфіналі та вперше в кар‘єрі пройшла до цієї стадії Олімпійських ігор.