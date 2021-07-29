Морські губки. Фото: rigins.org.ua

https://racurs.ua/ua/n158075-naydavnishu-skam-yanilu-tvarynu-znayshly-vcheni-yiy-890-mln-rokiv.html

Ракурс

Історичне відкриття зробили науковці — знайшли останки найдавніших тварин, яким може бути 890 млн років.

Схили північних Канадських гір Маккензі містять останки, можливо, найдавніших тварин. Якщо буде доведено, що дані скам’янілості були губками, то це стане незаперечним доказом, що тварини з’явилися до події неопротерозойської оксигенації (NOE) — насичення атмосфери Землі киснем до рівня, близького до сучасного. Також може підтвердитися, що стародавні тварини пережили суворі льодовикові періоди. Про це повідомляється на сайті Nature.

Крім того, можуть підтвердитися дані про молекулярний годинник — інформації, одержуваної на основі швидкості мутації біомолекул, що можна використовувати для відстеження історії походження видів.

Зазначається, що професор карбонатної седиментології та палеонтології безхребетних з Лаврентійського університету Елізабет Терне за допомогою тривимірних реконструкції сіток всередині губок виявив зв’язок між скам’янілими губками пізніших періодів з мікроструктурами, які вона виявила в горах Маккензі. Екземпляри віком 890 млн років містять трубки шириною всього лише мікрометр, але вони дуже схожі на волокна сучасних губок.

Нагадаємо, нових химерних тварин виявили на ядерному пустирі Фукусіми. Дослідники оцінили наслідки злучення диких кабанів з радіоактивної зони з домашніми свинями, які втекли з місцевих ферм після аварії на АЕС. Результати дослідження показали, що внаслідок цього виник новий химерний вид тварин.

Джерело: Nature