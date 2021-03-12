Рідкісна знахідка. Фото: Суспільне

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Рештки доісторичної тварини зміг відшукати чоловік на схилах міста Чорноморськ, що в Одеській області. Він прогулювався та випадково натрапив на незвичайну знахідку.

Дослідники припускають, що рештки належать степному бізону чи шерстистому носорогу. Про це повідомляє «Суспільне».

Повідомляється, що незвичайні кістки на схилах знайшов викладач місцевого коледжу Олександр Макаренко. Він переконаний, що рештки належать стародавньому носорогу.

Частина берегової лінії була розмитою. Я думав повертатися додому, але все ж пішов вище. Як бачите, не помилився. Якби пішов наступного дня, то сам хребець я б не знайшов. Там потім піднявся сильний вітер і почався шторм, — розповів чоловік.

Кістку оглянула палеонтолог Олена Лободська. Вона розповіла, що це сьомий шийний хребець великої доісторичної тварини. Кістка може належати степному бізону чи шерстистому носорогу. Для точного встановлення виду дослідникам потрібно вивчити знахідку.

Ці дві тварини дуже схожі. Вони обидві масивні. Бізон зростом був приблизно два метри, вагою — тонну, а довжиною — три метри. Носороги були трохи важчими — півтори-дві тонни, а зріст мали до двох метрів, — пояснила вчена.



Зауважимо, що шерстистий носоріг мешкав у Європі та Азії приблизно вісім-чотирнадцять тисяч років тому. Зокрема, тварина існувала під час останнього зледеніння в історії Землі. Основними причинами її вимирання була зміна клімату, а також полювання первісних людей.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що археологічна знахідка, якій понад 2 тис. 500 років, відшукалася вченими на острові Хортиця. Археологічна експедиція Національного заповідника «Хортиця» знайшла унікальне поховання часів стародавніх скіфів.