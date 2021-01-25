Унікальні скам’янілості малюка тиранозавра відшукали вчені

Динозавр. Фото: Istосk

https://racurs.ua/ua/n149515-unikalni-skam-yanilosti-maluka-tyranozavra-vidshukaly-vcheni.html

Ракурс

Унікальні скам’янілості малюка тиранозавра вдалося відшукати вченим з Единбурзького університету. Виявилося, що малюк одного з найбільших хижих динозаврів був розміром з середнього собаку після народження.

Це перша знахідка, яка розповідає про малюків цього виду динозаврів. Про це повідомляє BBC.

Зауважимо, що яйця та ембріони тиранозаврів до цього ніколи не знаходили, а молоді особини збереглися до наших днів лише у поодиноких випадках. Однак цього разу науковцям вдалося дослідити унікальну скам’янілу щелепу та пазур, який виявився рештками малюка-тиранозавра. Відповідні залишки незвичайної тварини були знайдені у США, на «батьківщині» усіх тиранозаврів.

Повідомляється, що щелепа малюка була розміром лише 3 см, але вже мала яскраво виражене підборіддя. Така ознака натякнула вченим на те, що малюки тиранозаврів були загалом схожими за будовою зі своїми великими родичами.

Реконструкція тіла малюка встановила, що тиранозавр після народження мав довжину тіла лише 90 см, тоді як доросла особина могла досягати 12 метрів у довжину та досягати ваги у 8 тонн. Команда дослідників припустила, що яйця тиранозаврів могли становити 43 см у довжину.

Додамо, що королівський тиранозавр був одним з найбільших наземних м’ясоїдів за всі часи, завдовжки до 13 м, вагою 4−7 тонн, хоча деякі скам’янілості вказують на вагу до 10 тонн. Також тиранозаври відрізняються тим, що частина їх кісток — порожня. Це зменшувало вагу кістяка, яка вимагала від кісток надзвичайної міцності.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новий вид вимерлої квітки крейдяного періоду виявили науковці з Університету американського штату Орегон на території М’янми. Стародавня квітка збереглася у бурштині ще з тих часів, коли по Землі бродили динозаври. Виявилося, що ця рослина була частиною лісу, що існував 100 млн років тому. Рослина, що представляє новий рід і новий вид квітів, отримала наукову назву V. pleristaminis.