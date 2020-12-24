Древню квітку динозаврів знайшли науковці. Фото: t1news.tv

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Ракурс

Новий вид вимерлої квітки крейдяного періоду виявили науковці з Університету американського штату Орегон на території М’янми.

Древня квітка збереглася у бурштині ще з тих часів, коли по Землі бродили динозаври. Виявилося, що ця рослина була частиною лісу, що існував 100 млн років тому. Рослина, що представляє новий рід і новий вид квітів, отримала наукову назву V. pleristaminis. Про це повідомляє Science Alert.

Квітку виявили на бурштинових рудниках, а сам камінь зберігався в морських осадових відкладеннях, що відносяться до середини крейдяного періоду. Рослина дуже крихітна — її діаметр всього 2 мм, але у неї майже 50 тичинок, які розташовані по спіралі та спрямовані вгору. Вчені припускають, що знайдений зразок був частиною скупчення квітів на рослині.

Дослідники стверджують, що знахідка допоможе розкрити загадку стародавнього суперконтиненту Гондвана — гігантського древнього гіпотетичного континенту, що існував у Південній півкулі протягом палеозою і частково в мезозої.

Нагадаємо, глобальне потепління вплинуло на розміри динозаврів, вважають науковці. До такого висновку вони дійшли після виявлення нового виду динозаврів-зауроподів.