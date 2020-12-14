Реконструкція мозку одного з найдавніших динозаврів розкрила, як він поводився за життя

Учені розповіли, яким був текодонтозавр, фото: Mario Lanzas

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Текодонтозавр вважається найдавнышим видом динозаврів на території Великої Британії.

Хоча текодонтозаврів відкрили ще у 1834 році, досі було мало відомо про те, як цей примітивний вид динозаврів рухався та що він їв, повідомляє видання The Guardian.

Щоб встановити це, учені здійснили реконструкцію мозку тварини. Дослідники використали комп’ютерну томографію для цифрового вилучення скам’янілого черепа тварини з навколишніх кам’яних уламків.

За допомогою 3D-моделювання були створені копії його мозку та внутрішнього вуха з використанням розмірів порожнин, що залишились. Отримані анатомічні деталі учені порівняли з мозком споріднених з динозаврами сучасних істот, таких як птахи та крокодили, щоб зробити висновки про особливості текодонтозаврів.

Так, флокулярні долі динозавра, розташовані в задній частині мозку і пов’язані з контролем рівноваги та рухів очей і шиї, були великими. Це дозволяє припустити, що текодонтозавр міг ходити на двох ногах і підтримувати стійкий погляд, рухаючись швидко.

Це могло б надати спритність, необхідну, щоб відстежувати здобич і захоплювати її, хоча морфологія зубів передбачає, що рослини були головною складовою його раціону, — зазначають дослідники.

На думку вчених, острови, на яких мешкали ці динозаври, були дуже багаті на плазунів, дрібних ссавців, комах та інших членистоногих, тому вони могли б бути дуже гарним доповненням до їхнього раціону.

Форма внутрішніх вух свідчить про те, що частота слуху текодонтозавра була відносно високою, що вказує на якусь соціальну складність — здатність розпізнавати різноманітні писки та сигнали різних тварин.

Цей вид динозаврів жив понад 205 млн років тому, коли Британія складалася з безлічі оточених водою островів. Зростом він був приблизно з 10-річну дитину, довжина тварин складала 1,5 метра.

Текодонтозавр вважається важливим перехідним видом між найпершими динозаврами, котрі, як вважається, були двоногими м’ясоїдними тваринами розміром з кішку, до велетенських травоїдних динозаврів.