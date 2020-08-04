Oculudentavis khaungraae більше не вважається динозавром, фото: Archaeolearning Kent UK

https://racurs.ua/ua/n142011-naukove-zakryttya-naymenshyy-dynozavr-vyyavyvsya-yaschirkou.html

Ракурс

Найменший вид динозаврів із будь-коли виявлених — Oculudentavis khaungraae, чиї останки були виявлені у краплі бурштину віком 99 млн років, скоріше за все був стародавньою ящіркою. Про відкриття цього дивовижного виду, який був близьким до птахів динозавром, повідомлялося у березні цього року.

Проте більш детальний аналіз знайдених матеріалів змусив учених змінити думку. Тож найменшим динозавром Oculudentavis khaungraae пробув досить недовго, повідомляє NBC News з посиланням на статтю-спростування, опубліковану у Nature.

Oculudentavis khaungraae був розміром з колібрі і, як вважається, полював на комах. Знайдений у бурштині череп цього виду мав довжину всього 14,25 мм. Вага представників цього виду разом із хвостом, котрий, скоре за все, був присутній у цих тварин, ученими оцінюється у 28 грамів.

Проте у Oculudentavis khaungraae виявилася низка рис, характерних саме для ящірок тієї епохи, які ніколи не були помічені у птахоподібних динозаврів. Зокрема, на близькість цього виду до ящірок та змій вказують особливості зубів тварини та будова черепа.

Ящірки та змії — це інша група рептилій, ніж динозаври. Обидві групи еволюціонували від земноводних понад 300 млн років тому, але потім розійшлися одна з одною. І хоча деякі ящірки зараз схожі на динозаврів, найближчі родичі динозаврів, що живуть сьогодні, — це птахи, які розвивалися з них безпосередньо.

Такі «перекваліфікації» видів у палеонтології не є рідкістю, особливо це стосується випадків виявлення неповних зразків скелетів тварин з невідомих раніше груп.

Нагадаємо, у 2018 році в Південній Кореї виявили сліди, залишені крихітними динозаврами.